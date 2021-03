Португалија остана без претставници во Лига Европа. Откако Брага испадна од 1/16 финалето од Рома, играчот од средниот ред на оваа екипа Андре Орта изјави дека локалните екипи мора да учат да играат фудбал, а не да се потпрат на симулации и паѓања и пенали затоа што овие „финти“ не поминуваат во Европа. Според него тоа е причината што португалските екипи често испаѓаат од европските купови.

„Во португалскиот шампионат екипите не сакаат да играат, тие само гледаат како да изборат пенал и да задржуваат време. Па потоа кога ќе се најдат во Европа тешко играат. Тешко ни е и на нас кога играме со Лестер или со Рома. Ако не го смениме менталитетот во португалската лига тешко ќе биде во Европа“, изјави Орта.

Неколку денови подоцна братот на Андре, Рикардо Орта доби пенал на ваков начин. Тој гол од пенал и помогна на Брага да избори бод против Фамаликао (2:2) и се најде на третото место на табелата.

A few days ago Braga’s André Horta rightly complained about how too much time-wasting and play-acting in the Portuguese league made the teams less competitive. Tonight his brother did this. I’m a big fan of Ricardo Horta, a great player, but this is just embarrassing. https://t.co/fQJ24pjgbz

