Хари Кејн е најдобриот играч на Тотенхем, барем кога станува збор за давањето на голови. Меѓутоа во неговата кариера нема трофеј во Премиерлигата, што прави да размисли да го напушти тимот, и да му се приклучи на некој тим кој ќе се бори за титулата во Англија.

Англиските медиуми пренесуваат дека Кејн веќе донел одлука на лето да си замине од клубот. Манчестер Сити будно ја следи ситуацијата и може да го ангажира Кејн како замена за Кун Агуеро, кој е се поблиску да го напушти „Етихад“.

Harry Kane is reportedly keen to leave Spurs in the summer #THFC #MCFC https://t.co/95a81CYtAc

— Express Sport (@DExpress_Sport) March 13, 2021