За време на инаугурацијата на новиот претседател на Барселона, Жоан Лапорта зборуваше за ситуацијата со истекот на договорот на напаѓачот Лионел Меси.

❝I love you, and Barça also loves you.❞

