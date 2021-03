Беат Фојц и Софија Гоџиа ги освоија малите кристални глобуси во спуст во рамките на Светскиот куп во машка односно женска конкуренција. Тоа стана јасно откако последните трки за сезонава во Ленцерхајде беа одложени поради снежна бура.

Фојц го освојува малиот кристален глобус во спустот четврта година по ред, а Гоџа успеа да ја освои истата награда иако пропушти дел од трките поради повреда.

Инаку последните трки кај мажите и жените од Светскиот куп беа презакажани за денеска, но обилните снежни врнежи пропратени со силен ветар ги принудија организаторите да ги откажат трките.

Па така во спустот Фојц има 486 бодови, пред Австриецот Матијас Маер со 418, Доминик Парис со 338…

Кај жените Гоџиа освои 480 бодови, следуваат Корин Зутер со 410, Лара Гут-Бехрами со 383…

Во генералниот пласман кај мажите води Пентиро, а кај жените лидер е Влхова. Сезонава во алпски дисциплини завршува во недела кога ќе се знаат и освојувачите на Големите кристални глобуси.

After the cancellation of today’s Downhill in @ArosaLenzerheid, #SofiaGoggia and #BeatFeuz are the winners of the 2020-2021 Downhill World Cup @fisalpine @swissskiteam @Fisiofficial #WCFinale2021 pic.twitter.com/xquK6bedTU

— skiparadise (@skiparadisesnow) March 17, 2021