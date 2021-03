Манчестер Јунајтед денеска објави дека потпишал договор за спонзорство на дресовите со технолошката компанија „TeamViewer“.

Договорот ќе биде на 5 години, а за време на договорот, Манчестер Јунајтед ќе добие 235 милиони фунти (47 милиони фунти по сезона). Почнувајќи од следната сезона, логото на TeamViewer ќе се најде на новите дресови на „ѓаволите“.

TeamViewer е развивач на софтвер, особено за далечински пристап до компјутери. Претходно, од договорот со Шевролет, Јунајтед добиваше околу 64 милиони фунти по сезона.

Manchester United have announced a new shirt sponsorship deal with TeamViewer. The Global tech company has signed a 5-year contract with United worth £235m (£47m-a-year).

It’s described as the biggest shirt-only deal in the Premier League.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 19, 2021