На првиот вечерашен меч од НБА лигата, најголемата ѕвезда Леброн Џејмс мораше предвреме да го напушти натпреварот откако доби повреда која н апрв поглед изгледаше загрижувачка.

Имено, на почетокот на вториот период, гостинскиот кошаркар Хил падна незгодно на ногата на Леброн и најголемата ѕвезда на Лејкерс остана да лежи на подот некое време.

Џејмс стана и по една минута одмор се обиде да ја продолжи средбата, постигна тројка, но веднаш излезе и замина во соблекувалната. Останува да се види за каква повреда станува збор.

Bron appears to turn his ankle, stays in the game and hits a three, then heads to the locker room pic.twitter.com/OdTrDW77o1

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021