Поранешниот репрезентативец на Шкотска и најголема легенда во историјата на Лидс Јунајтед Питер Лоример почина утринава на 74. години, соопшти клубот од Јоркшир. Одличниот офанзивец на 705 натпревари постигнал 238 голови што го прави најдобриот стрелец во историјата на Лидс, а за овој клуб играл дури 23 години.

За тоа време под водство на Дон Реви „белите“ освоија две шампионски титули и по еднаш трофејот од ФА купот и Лига купот.

Клубот соопшти дека Лоример починал изутрина по долга борба со болест.

Лоример има и 21 настап за Шкотска, настапил на СП 1974 година кога во групата со Југославија, Бразил и Заир завршиле со исто бодови како Бразил и Југославија, но Шкотланѓаните испаднале поради послаба гол-разлика.

Rest in peace Legend. Sending all our love to his family and friends 💙💙💙 https://t.co/7TmGum5py9

— Luke Ayling (@lukeayling_8) March 20, 2021