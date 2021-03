Борусија Дортмнд денеска одигра 2:2 против Келн на гостински терен. Двата гола ги постигна Ерлинг Халанд.

Норвежанецот не беше среќен по последниот свиреж. Тој само го фрли дресот кон играч од спротивниот табор кој му го ветил, и веднаш замина во соблекувалната.

Многумина ова го окрактеризираа како незадоволство на Норвежанецот и како можност на лето да замине од Дортмунд и да се пресели во поголем клуб.

Haaland absolutely despises not winning games yet Man Utd fans think they can sign him 💀💀 pic.twitter.com/WuaPHgFSBV

