Aлександер Зверев е победник на АТП турнирот во Акапулко, откако во финалето го совлада грчкиот тенисер Стефанос Циципас со 2-0 во сетови (6-4, 7-6/3), дуел кој траеше два часа и 17. минути. Германецот одигра одличен натпревари и стигна до 14. трофеј во својата кариера.

The moment @AlexZverev defeated Stefanos Tsitsipas to win the @AbiertoTelcel title for the first time 🙌#AMT2021 pic.twitter.com/DwRvBHqiuy

