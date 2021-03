Поразот на ЛА Лејкерс од Атланта е во втор план (94-99), на почетокот на втората четвртина се повреди најдобриот кошаркар на овој тим. Гостинскиот играч, Хил падна на ногата на Леброн Џејмс.

Bron appears to turn his ankle, stays in the game and hits a three, then heads to the locker room pic.twitter.com/OdTrDW77o1

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. 🤦🏾‍♂️. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON🤴🏾

— LeBron James (@KingJames) March 21, 2021