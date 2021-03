Се чини дека Јувентус и дефинитивно е во „аут“ во битката за титулата во Серија „А“ по денешниот пораз на домашен терен над Беневенто.

Гајх во 69. минута погоди, по огромната грешка на Артур.

До крајот Јувентус не успеа да дојде барем до израмнување, со што Беневенто креираше огромна сензација.

Во другите натпревари, Лацио со голот на Марушиќ во првиот дел, го совлада Удинезе на гости. За Удинезе во вториот дел играше Илија Несторовски.

Сампдорија оствари триумф над Торино со 1:0.

I didn’t realize 22 year old 🇦🇷 striker Adolfo Gaich had been loaned out to Benevento. Just put Benevento up1-0 vs Juventus pic.twitter.com/GEAVdOVhZ0

— LFC Views (@Mobyhaque1) March 21, 2021