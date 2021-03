Во фудбалот може да се видам и најчудни работи, како ова видео од автогол од шкотската трета дивизија. Мечот е Дамбартон – Форфар. До 57. минута резултатот е 0:0, а потоа голманот Сем Рамсботом се обиде да ја исфрли топката далеку напред, меѓутоа го погоди својот соиграч Рајан Мек Гивер во грбот и топката се истркала во голот.

А со тој погодок Форфар ги однесе бодовите. Интересно, 24-годишниот Рамсботом дебитираше за Дамбартон. Англискиот голман му се приклучи на тимот само за мечевите во март но очигледно лоша е неговата комуникација со своите дефанзивци.

„Ова е чуден гол. Вакво нешто немам видено во ниту една лига“, изави тренерот на Дамбартон Џим Дафи.

Watch this goal Dumbarton conceded against Forfar.

And then ask yourself if you’re enjoying your weekend as much as that centre forward.pic.twitter.com/hbmQHD5pTT

— Football Ramble (@FootballRamble) March 20, 2021