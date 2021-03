Напаѓачот на Атлетико Мадрид, Муса Дембеле ги загрижи љубителите на фудбалот откако на денешниот тренинг паднал во бесознание.

Дембеле колабирал во текот на тренингот на мадридскиот тим.

Тренирал со остатокот на играчите кои и натаму се во Мадрид за време на меѓународната пауза, а сите ги шокирал откако паднал на тревата.

Според извештаите 24-годишниот играч за момент изгубил свест, но подоцна успеал самиот да го напушти теренот. Моментално е во болница каде што ќе биде подложен на дополнителни медицински прегледи.

Atlético Madrid striker Moussa Dembélé collapsed in training today and had to receive medical attention.

He eventually regained consciousness and was able to walk off the pitch on his own. He is currently at hospital undergoing further medical tests. 🙏

pic.twitter.com/3Gm7SG2Kf6

— FutbolBible (@FutbolBible) March 23, 2021