Финансиските фер плеј на УЕФА беше воведен пред 10 години со цел да се запре се поголемата разлика помеѓу малите и големите клубови. Финансискиот фер-плеј требаше да даде финансиска стабилност на клубовите на подолг период, а всушност им наложува на клубовите да не можат да трошат повеќе од она што ќе го заработат.

Целта беше да се воведе ред во клубовите, а притоа на играчите редовно да им се исплаќаат платите. Меѓутоа, под притисок на најбогатите клубови УЕФА попушти и ќе го менува правилото. Угледниот италијански новинар Танкредо Палмиери објави дека УЕФА ќе го тргне финансискиот фер-плеј односно ќе воведе нов систем со кој на клубовите ќе им даде поголема слобода при трошењето на пари.

Најбогатите клубови нема да имаат препреки при трансферите и во иднина ќе можат да трошат многу повеќе пари. Со тоа богатите клубови ќе можат да купуваат и повеќе фудбалски ѕвезди одеднаш и да ја шират својата популарност низ светот.

UEFA to blow final whistle over financial fair-play:

it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021