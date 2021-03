Норвежанецот Даниел Андре Танде доживеа тежок пад во пробната серија од првиот ден на завршницата на Светскиот куп во ски-скокови на Планица па заврши во болница во Љубљана. Танде изгуби контрола над скиите и падна на глава пред доскокот и се преврти неколку пати. Тој беше однесен во болница каде за среќа неговата состојба е стабилна но е задржан на дополнителни тестови.

Танде во 2018 година беше светски првак во ски-скокови, а истата година беше и екипен олимписки шампион.

Daniel-Andre Tande horrible fall at skiflying competition in Planica.

Tande's medical condition is stable. He was transported to the Ljubljana Medical Center for further tests and treatment.

Wish him a speedy recovery🙏#sport #skijumpingfamily #skijumping pic.twitter.com/6ntWy0PA8I

