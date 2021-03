На фудбалскиот натпревар од првенството на Индонезија помеѓу Арама и Персикаба е постигнат еден од најбизарните и најневеројатните голови во историјата. Од илјада обиди ова нема да се повтори.

Фудбалерот на Арема Денди Сантосо постигна спектакуларен гол откако топката се одби од неговото лице откако противничкиот играч проба да ја шутне надвор од својата половина. Спектакуларното е тоа што ситуацијата се случи на околу 20 метри од противничкиот гол.

What a way to open the long-awaited return of football in Indonesia! Dendi Santoso of Arema Cronus FC just scored this incredibly BIZARRE goal pic.twitter.com/5cN9T0lVeV

— PERSIB English (@Persib_world) March 22, 2021