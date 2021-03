Шпанската јавност е во чудо откако излезе видео дека на сред реновирање на стадионот на Реал Мадрид, легендарниот „Сантијаго Бернабеу“, се појавија пингвини.

Што бараат пингвини на стадионот, засега не е познато. Никој од тимот засега не се огласува што бараа овие животни денеска.

📍| There are penguins at the Santiago Bernabeu. @JavierCaireta #rmalive pic.twitter.com/MTgDZVTV3N

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2021