Во денешните натпревари од квалификациите за СП 2022, во Софија домашната репрезентација на Бугарија загуби од Италија со 0:2 со што го впиша вториот пораз. Белоти од пенал ги доведе „Аѕурите“ во водство во првото полувреме, а во вториот дел погоди Локатели за конечен триумф.

Швеѓаните впишаа нови три бода. Со Ибрахимовиќ во стартниот тим, Швеѓаните лесно минаа во Приштина. Ибра асистираше за водечкиот гол на Аугустисон во 12. минута, а потоа реализираше и Исак.

Ибрахимовиќ излезе во 67. минута, а последниот гол за конечна победа од 0:3 на Швеѓаните го постигна Себастијан Ларсон од пенал.

Од поинтересните мечеви го издвојуваме и дуелот Украина-Финска кој заврши 1:1. Поведе Украина со гол на Мораеш, а бод спаси Тему Пуки со погодок од пенал во 89 минута.

