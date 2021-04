Македонската фудбалска репрезентација го стори она што се чинеше невозможно, ја совлада големата Германија со 1-2 на гостински за втора победа во квалификациите за СП 2022 година. Ова беше историски триумф за Горан Пандев и останатите момци, триумф за кој ќе се зборува уште долго време.

Репрезентативците по мечот го огласија на своите социјални мрежи, Александар Трајковски пиша: Мали сме на карта, но големи во срце.

We are small on the map,but big in the heart!🇲🇰💪❤️ pic.twitter.com/0BnCEsGwNB

— Aleksandar Trajkovski (@ATrajkovski17) March 31, 2021