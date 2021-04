НБА лигата на официјалната веб-страница објави ажуриран рејтинг на најсериозните кандидати за титулата МВП оваа сезона. Списокот не влијае на резултатите од гласањето, но сепак, сериозно се посветува внимание на него.

На чело на листата е српскиот кошаркар и прв играч на Денвер Нагетс, Никола Јокиќ, по кого следува поентерот на Портланд, Дамиен Лилард.

На третото место на оваа ранг-листа на НБА е Џејмс Харден, кој се искачи на третото место од шестата позиција каде беше претходно.

Двократниот добитник на оваа награда минатата сезона, Јанис Адетокунбо, кој ги брани боите на Милвоки Бакс, се спушти на четвртата позиција.

Во ТОП 5 нема место за Леброн Џејмс, но таму е Лука Дончиќ од Далас Маверикс.

https://t.co/Pqxh2ExSNm‘s Kia MVP Ladder: Relentless James Harden keeps on rising. Brooklyn’s star guard has found his way into the Top 5 in our latest look at the Kia MVP chase. (via @mikecwright)https://t.co/lupQtyyhrA pic.twitter.com/rh5FuDQR9x

— NBA (@NBA) April 2, 2021