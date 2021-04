Ги имаа Минамино, Халанд, претходно Мане, Соријано… ги продадоа но секогаш успеваат да најдат нивна достојна замена. Така работи Салцбург. Од млади голобради момчиња прави фудбалски мајстори и ги потоа заработува од нивна продажба.

Австрискиот првак има нов бисер, Патсон Дака денеска се впиша во историјата на австрискиот фудбал како играч со најбрз хет-трик. На него му беа потребни осум минути за да реализира три гола во победата над Штурм со 3:1 (во 3, 5 и 11 минута).

А истиот играч промаши и пенал во 69 минута но му се простува затоа што Салцбург запиша победа, а тој беше креаторот.

Инаку Дака има 22 години и е од Замбија, а во досегашниот дел од шампионатот на Австрија има 23 гола, а вкупно сезонава постигна 27 погодоци во сите натпреварувања и притоа впиша осум асистенции.

Инаку тој во Австрија дојде од Пауер Дајнамос од Замбија и тоа прво во Лиферинг како позајмен, а во 2017 година Салцбург го донесе во своите редови.

Patson Daka has just scored an 11 minute hattrick.

His 2nd is our favourite – a powerful and precise diving header from a Brenden Aaronson cross.

The RB Salzburg forward now has 23 league goals in 15 starts.pic.twitter.com/KjdP2Kq82b

— Top Bins Talk (@TopBinsTalk) April 4, 2021