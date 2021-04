Мечот меѓу Кадиз и Валенсија од шпанската Ла Лига беше прекинат во 32. минута па постоеше опасност да не се одигра. Причината е расистички коментар на Хуан Кала од Кадиз кон црномурестиот играч на Валенсија Муктар Диакаби. По долга расправија, во која се вклучија и судиите и делегатите, Диакаби си замина во соблекувалната, а натаму се упатија и соиграчите. Тие не сакаа да излезат, па не се знаеше дали некој ќе успее да ги убеди гостите да излезат и да го доиграат натпреварот.

По 20 минути играчите на Валенсија излегоа на теренот и мечот продолжи. Не знаеме што се случило во меѓувреме во соблекувалната на „лилјаците“. А самиот Диакаби не сакал да игра и беше заменет со Уго Гијамон.

Horrible scenes in the Cadiz-Valencia match.

The Valencia players walked off the pitch after Mouctar Diakhaby was allegedly racially abused by Juan Cala in an altercation in the 36th minute.

✊✊#Diakhaby #CadizValencia pic.twitter.com/JD026xNXRo

