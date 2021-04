Манчестер Јунајтед имаше големи проблеми против Брајтон во 30. коло на англиската Премиер лига. „Црвените ѓаволи“ губеа со 0:1 до 63. минута па беа приморани од корен да ги менуваат работите и да спасуваат бодови до крајот на мечот. Дани Велбек во 13. минута го погоди голот на Хендерсон, а изедначи Маркус Рашфорд во 62. минута.

Некаде на средината на вториот дел сомнителна ситуација во која Велбек бараше фаул за пенал, а судијата по консултација со ВАР не досуди ништо. Мечот продолжи, а во 83. минута младиот Мејсон Гринвуд реализираше за победа на Јунајтед и задржување на второто место на табелата со 60 бода по 30 одиграни меча. Сити е прв со 74 од 31 одигран меч.

Брајтон е на 16-тата позиција.

Yes, that should have been a pen. If Maguire didn’t do anything, Welbeck probably would have slid and poked it in pic.twitter.com/ZD9XrZoMec

— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) April 4, 2021