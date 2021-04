Атлетико загуби од Севиља, а на Барселона и се пружи шанса да им се доближи на „јорганџиите“ на чело на табелата и тоа се случи. Многу потешко од очекувањата четата на Роналд Куман успеа да ги освои трите бода против Ваљадолид на „Ноу Камп“. Погодокот го постигна Осман Дембеле во 90. минута.

Барса доминираше на теренот, гостите цврсто се бранеа. „Каталонците“ имаа преку 20 шутеви на гол, од кои најмалку 10 во рамките на голот, но никако не успеваа да го скршат бедемот на гостинската екипа се до финишот кога Дембеле се најде на втората статива и со шут од косо ја погоди мрежата.

Барса е втора на табелата со поен помалку од лидерот Атлетико. Ваљадолид е 16-ти.

THIS IS THE OUSMANE DEMBELE SHOW pic.twitter.com/7cLJmiNSsy

— Honey🍯 (@dembouz_szn) April 5, 2021