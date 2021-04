Во првото полувреме на мечот меѓу Гранада и Манчестер Јунајтед во четвртфиналето во Лига Европа се случи мал прекин, откако гол маж влета на теренот.

Полицијата реагираше брзо и го извади од теренот, но тој веќе стана сензација на социјалните мрежи.

A naked man just ran across the pitch and rolled around during the Europa League fixture between Granada and Manchester United. 👀 #GRAMUN #UEL pic.twitter.com/SyQmTrQJ3j

— KwakuPoku🔴 (@kway_bumaye) April 8, 2021