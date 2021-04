ПСЖ пред неколку дена беше поразен од Лил со 1-0, а Нејмар доби црвен картон откако влезе во расправија со Џало. Пресметката меѓу двајцата фудбалери продолжи на патот кон соблекувалните, Бразилецот се обидуваше да се пресмета со противничкиот фудбалер, тој го турна во тунелот, за малку фалеше да настане поголем инцидент, но на голема среќа обезбедувањето брзо реагираше.

Лига 1 ја потврди казната за двајцата фудбалери, тие ќе бидат суспендирани на следните три меча во францускиот шампионат.

#neymarjr #neymar Tensions rose in the PSG tunnel between Neymar and Tiago Djalo.. pic.twitter.com/6qevIzViNB

