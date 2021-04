По серијата реванш возбудувања во ЕХФ Лигата на шампионите во рамките на осминафиналната фз, ЕХФ денеска излезе и со изборот на најдобрите 5 одбрани на голманите. Во листата на ЕХФ, втората најдобра одбрана во овие реванш дуели од првата нокаут-фаза ја има македонскиот чувар на голот на Порто, Никола Митревски.

Most epic saves from #ehfcl play-offs second match! 🙌💪

Which one is your favourite?

5- Rodrigo Corrales | @telekomveszprem

4- Emil Nielsen | @HBCNantes

3- Kevin Møller | @FCBhandbol

2- Nikola Mitrevski | @FCPorto

1- Ivan Pešić | @meshkovbrest #showtimeforchampions 🤩💥 pic.twitter.com/oN5GlZQxYR

— EHF Champions League (@ehfcl) April 9, 2021