Никола Јокиќ со трипл-дабл во драматичната победа на Денвер против Сан Антонио (121-119) дојде до остварување какво што никој претходно не успеал да запише во НБА-лигата. Српскиот репрезентативец беше најдобар стрелец (26), најдобар скокач (13) и најдобар асистент (14), со што дојде до 13. трипл-дабл оваа сезона.

Јокиќ до овој учинок дојде до сезонски просек од 26,3 поени, 10,9 скока и 8,8 асистенции. Клучно во сето ова е што има високи 57% на реализација.

Nikola Jokic this season:

26.3 PPG

10.9 RPG

8.8 APG

57.0 FG%

Only Russ and Oscar have averaged 25/10/8 in a season. Jokic will be the first one to do it on 55% shooting. pic.twitter.com/vzQ8OABNGU

— StatMuse (@statmuse) April 10, 2021