Супер интересно “Ел Класико“ синоќа во Мадрид. Во трилер финиш Реал Мадрид со 2:1 ја победи Барселона. Имаше од се по нешто, супер акции, супер голови, силен дожд и статива во 94.минута, по што Реал успеа да освои големи три бода во битката за титулата. Од таборот на Барселона сите беа гнвни на судиската арбитража, сметаат дела биле оштетени. Најгласни во реакциите беа Пике и Куман, а по мечот малку недостигаше Модриќ и Пике да се пресметаат.

Додека се поздравуваа Модриќ го праша Пике…

“Што е, го чекаш судијата за пак да плачеш“?

На ова дефанзивецот на Барса, кој вчера од трибините на стадионот “Алфредо Ди Стефано“ го следеше супер – дербито, му одговори…

“Но, човече, само четири минути продолжување…“.

Секако дека Модриќ имаше што да каже на крајот…

“А, колку би сакал ти да се игра“…

По што и двајцата доста луто се разделија.

ВИДЕОТО МОЖЕТЕ ДА ГО ВИДЕТЕ ТУКА.

Luka Modrić to Gerard Pique, at the end of the game: “Now it’s time to complain, right?” 😂😂😂 pic.twitter.com/XMTrEtn85r

— Football Tweet (@Football__Tweet) April 10, 2021