Фудбалерот Ричадр Мбулу беше херој на репрезентацијата на Малави која се пласираше на Африканскиот куп на Нациите.

Малави успеа да се пласира во завршницата, а Мбулу ги постигна најважните голови, и стана најзаслужен за успехот на својата селекција.

Овој напаѓач игра во Јужна Африка за екипата на Барок, а после одличните настапи за селекцијата, доби унапредување и во армијата.

Тој имал улога на десетар, а сега напредуваше во наредник.

Malawi international & Baroka Striker Richard Mbulu has been promoted to Sergeant rank from Corporal by the Malawi Defence Force (MDF)

Mbulu’s scored the all important goal which took Malawi National football team to qualification for African Cup of Nations in Cameroon 2022. pic.twitter.com/IFAWCur7Dj

— African Soccer Updates (@Africansoccerup) April 13, 2021