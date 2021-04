Португалскиот напаѓач и член на Вулверхемптон Педро Нето заработи тешка повреда поради која ќе мора да отсуствува долго време. Според информациите на англискиот клуб, Нето има сериозна повреда на чашката на коленото поради која мора да се оперира. Оваа недела ќе биде извршен оперативниот зафат, а паузата ќе трае пет до шест месеци што значи дека со сигурност ќе го пропушти Европското првенство ова лето. Тој би бил подготвен дури за идната сезона.

21-годишниот фудбалер претходно играше за Брага, па малку за Лацио, а Вулверхемптон го купи во 2019 година. За Португалија дебитираше минатата година и на три меча реализираше еден гол.

Pedro Neto is one of the most underrated youngsters in the league just because he doesn’t play for a top 6 club.

Sadly he is now injured for 6 months with a knee injury. Get well soon🙏❤️ pic.twitter.com/ljE8hQwU2s

— Raf (@CFC_Raf) April 12, 2021