Новата сезона во МЛС-лигата почна со дуелот меѓу Сиетл и Минесота. Во центарот на вниманието се најде Жоао Пауло, кој постигна спектакуларен гол, од 23 метри со волеј ја тресеше мрежата на противникот за 1-0. На крајот средбата заврши со триумф на Сиетл од 4-0.

TAKE A BOW, JOAO PAULO!

It’s only opening night and we’ve already got an early contender for @MLS goal of the year 🔥pic.twitter.com/jYBwWi0cxd

— ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021