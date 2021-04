Со нов рекорд на патеката и огромна доза на среќа Фабио Квартараро од Јамаха триумфираше во квалификациите за Големата награда на Португалија. Французинот запиша време 1:38.862 и остана за 0.089 пред возачот на Сузику Алекс Ринс. Инаку Франческо Бања (Дукати) направи подобро време од двајцата, меѓутоа беше дисквалификуван од стјуардите. Причината е што Италијанецот ги згазнал жолтите линии на деветтата кривина во својот најбрз круг. Па Бања место прв заврши на 11 позиција.

Од третата позиција ќе стартува лидерот во шампионатот Јоан Зарко.

🏁 @FabioQ20 grabs Portimao pole ahead of @Rins42 and @JohannZarco1!@marcmarquez93 will make his racing return from the second row! 🙌#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/RGvJ2VsmRs

