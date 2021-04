Страшна трагедија во семејството на легендарниот НБА кошаркар Скоти Пипен. Легендарниот кошаркар објави дека неговиот син Антрон, почина на 34. години.

Прославениот НБА кошаркар во текот на кариерата шест пати го освојуваше прстенот, на Твитер ја објави тажната вест.

„Скршен сум затоа што вчера му реков збогум на мојот прв син Антрон. Двајцата ја делевме љубовта кон кошарката, и имавме бројни разговори за спортот“, напиша Пипен.

„Антрон патеше од хронична астма, и верувам дека би стигнал до НБА лигата да ја немаше. Никогаш не дозволуваше премногу да го погоди, и многу сум горд во каков човек израсна. Предобра душа замина прерано. Те сакам сине, почивај во мир“.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021