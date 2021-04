Фановите на Челзи се чини го спасија фудбалот. Излегоа во голем број денеска на улиците, го нападнаа и клупскиот автобус, и побара од управата да се откаже од Супер Лигат, и се чини успеаја.

Челзи веќе најави откажување, а истото го најавија и Сити, Атлетико, а следуваат и останатите.

Петр Чех, легендарниот голман ги смируваше разбеснетите фанови.

Сепак, неколку моменти подоцна се се смени откако дознаа дека нивниот тим отстапува.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc

Chelsea fans reaction as they get news the club are pulling out of Super League. Love it! 👏 pic.twitter.com/dUsdFPWKLU

