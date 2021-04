Шалке и Борусија Дортмунд се големи ривали. Нивните градови се оддалечени 30 километри еден од друг, а нивните дуели во минатото изобилувале со „искри“. Но, идната сезона ова дерби ќе го нема.

Шалке вчера испадна од Бундеслигата, и официјално. А тоа беше причина за големо славје во Дортмунд. Во делови од градот имаше огномет во „чест“ на испаѓањето на ривалот.

Fireworks over Gelsenkirchen tonight following Schalke’s relegation from the #Bundesliga.

Reliably informed that Borussia Dortmund ultras are responsible … 😬#S04 #BVB pic.twitter.com/x31JlkIy6s

