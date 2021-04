Додека ги следевме расправањата на релација навивачи, играчи, тренери и раководни луѓе околу Суперлигата испуштивме една интересна вест. Во Франција аматерскиот ГФА74 го елиминира Тулуз и направи историја, се пласира во полуфиналето на Купот на Франција.

Ова е убавината на фудбалот. Ова е моментот за кои многу клубови сонуваат, блесок на големата сцена и борба со гигантите.

Целосното име на клубот е ГФА Ремили-Вајере од областа Рона-Алпи во Западна Франција. Се работи за клуб од четвртата француска лига. За нив ова е прв сериозен успех, полуфинале на Купот. Противникот ќе им биде Монпеље кој со 2:1 го елиминира четвртолигашот Русијон.

Денеска во Купот на Франција играат ПСЖ-Анже и Лион-Монако.

French fourth tier club GFA Rumilly-Vallieres have knocked out Ligue 2 Toulouse to reach the semi-finals of the Coupe de France!

THIS is what football is all about… ❤️

📹 @coupedefrance pic.twitter.com/jYAsBryz4J

