Англиските клубови се откажаа по силниот притисок на навивачите, некои италијански клубови го направија истото, откажаа Баерн, Борусија Дортмунд, ПСЖ, но Барселона денеска објави дека останува во Суперлигата. Раководството на Барса во соопштение посочува дека на моменталниот фудбалски модел му се потребни структурни реформи кои ќе им гарантира финансиска стабилност на клубовите. Затоа тие остануваат да бидат дел од Суперлигата.

„Барселона го дели мислењето на големиот број на еврипски фудбалски клубови дека се потребни реформи кои би гарантирале финансиска одржливост. Затоа Одборот на директори ја прифати понудата како еден од основачите да стане дел од Суперлигата, натпреварување кое треба да го подобри квалитетот и атрактивноста на производото кој им се нуди на љубителите на фудбалот. Ја разбираме реакцијата на јавноста и сакаме да ја преиспитаме. За подлабока анализа потребно е време и мир за да се избегне преземање било какви итни мерки“, истакнаа „Каталонците“.

OFFICIAL: Barcelona have confirmed that they will REMAIN in the Super League despite 9 of the 12 clubs withdrawing from the breakaway competition. (Source: @FCBarcelona) pic.twitter.com/sMBrBmYRfG

