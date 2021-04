Косовскиот репрезентативец Бесарт Бериша се најде на руските портали со промашениот пенал за време на мечот меѓу Ахмат и Крилја Совјетов во рускиот Куп. Во пенал рулетот фудбалерот на Ахмат се посрамоти. Се обиде со „паненка“ да го совлада противничкиот голман, а овој го прочина па на крајот излезе како подавање.

Ахмат испадна, а Крилја Совјетов се пласира во финалето на Купот каде ќе се соочи со Локомотив Москва.

😂 Most likely the worst penalty you’ll ever see. MUST WATCH. pic.twitter.com/Jkg7CB795L

— Russian Football News (@RusFootballNews) April 21, 2021