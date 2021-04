Навивачите на Арсенал и денеска се појавија на протест против сопственикот на клубот Стен Кронке. Поголема група фанови на 2топчиите“ се собра пред „Емирати“, скандирајќи против американскиот бизнисмен.

Навивачите масовно скандираа: „Стен Кронке, тргни се од нашиот клуб“.

Да потсетиме, Џош Кронке, синот на Стен, претходно комуницираше со навивачите преку видео врска откако клубот најпрво влезе, а потоа и експресно се откажа од учеството во Супер лигата.

Arsenal fans showed up in numbers at the Emirates to protest the club’s owners 📸 pic.twitter.com/TG6RV5tMic

— B/R Football (@brfootball) April 23, 2021