Голден Стејт дојде до 30. триумф оваа сезона, откако славеше против Денвер со 118-97. Ова беше меч во кој главните улоги ги имаа Стеф Кари и Никола Јокиќ. Искусниот плејмејкер на Вориорс и овој пат беше најдобар стрелец во своите редови, зад своето име запиша 32 поени и осум скока.

Додека на другата страна српскиот репрезентативец беше стрелец на 19 поени, шест скока и исто толку асистенции.

