Пред натпреварот од 33. коло во англискиот шампионат кој се одигра денеска меѓу Лидс Ј. и Манчестер Ј. се случи необичен инцидент.

Авион прелета над стадионот „Еланд Роуд“ со натпис „Украдени 2 милијарди # Глејзерс Аут“.

Навивачите на Манчестер Јунајтед на тој начин протестираа против семејството Глејзер, кое е сопственик на клубот. Претходно, Манчестер Јунајтед стана еден од клубовите основачи на Суперлигата, но по негативна реакција, клубот најави повлекување од проектот.

A banner protesting against the Glazer family’s ownership is flown over Elland Road.#LEEMUN pic.twitter.com/0i2epLLqu7

— Man United News (@ManUtdMEN) April 25, 2021