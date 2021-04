Рафаел Надал во спектакуларно финале победи на турнирот во категоријата АТП 500 во Барселона, откако во финалето по три и пол часа борба, го победи Стефанос Циципас со 2:1 (6:4, 6:7, 7:5).

Надал ја освои 12-тата титула во Барселона, а Циципас го претрпе првиот пораз на земја оваа сезона. Циципас стигна до финалето на Барселона без да загуби сет на земја оваа сезона, откако го освои Мастерсот во Монте Карло и ги „исчисти“ своите противници до последниот натпревар во Шпанија.

Ова беше најдолгиот натпревар на АТП-турнејата оваа година, не сметајќи ги Грен слем турнирите.

The King of Barcelona retains his throne 👑

🎥: @TennisTV | @RafaelNadal | #BCNOpenBSpic.twitter.com/8iFRUcsXNi

— ATP Tour (@atptour) April 25, 2021