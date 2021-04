Во Романија, во Букурешт, како и во сите други градови – домаќини, полека но сигурно се загрева атмосферата во пресрет на ЕУРО кое се одржува од 11 јуни до 11 јули. Но, во Букурешт за малку ќе страдаше победничкиот пехар, којзнае кој е малерот.

Имено во среде јавување на една новинарка, по се изгледа дека силен ветар прво ги урна паноата кои паднаа врз пехарот. Среќа нема поголеми оштетувања кај пехарот кој е наменет за победничката репрезентација на претстиојното ЕП.

Да се потсетиме дека Македонија два меча ќе ги игра токму во Букурешт, на 13 јуни со Австрија и четири дена подоцна против Украина.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021