Екипата на Милан долго време беше прва на табелата во Серија А, меѓутоа во вториот дел од сезоната не само што испадна од трката по титулата туку се најде во позиција да не избори место во Лигата на шампионите. Вечерва „росонерите“ изгубија на гости кај Лацио со 3:0 во 33. коло и паднаа на петтото место на табелата.

Лацио победи со головите на Кореа во 2. и во 51. минута и на Имобиле во 87 минута и го држи шестото место кое води во Лига Европа.

Correa gets past Tomori to score his second goal against AC Milan 💥 pic.twitter.com/RJffRve1Bx

— ESPN FC (@ESPNFC) April 26, 2021