Вчера се случи потпис во редовите на Манчестер Јунајтед. Стоперот Ерик Баји ја продолжи соработката со тимот од Олд Трафорд.

Репрезентативецот на Брегот на Слоновата Коска сигурно ќе остане до 2024 година. Тој дојде во редовите на „црвените ѓаволи“ од Виљареал во 2016 година.

Договорот му истекуваше на крајот од сезоната, но брзо дојде до договор.

Тој во една прилика кажа дека во период од пет години продавал цигари и мобилни телефони, и играл во најголемиот клуб во Светот.

Official. Eric Bailly has signed his contract extension with Manchester United – he received approaches from Italian and Spanish clubs, turned down to stay at #MUFC. 🔴 #ManUtd pic.twitter.com/4oMWdJgJm8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2021