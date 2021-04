ФИНСКА – МАКЕДОНИЈА 22-27 (14-12)

Македонија: Митревски (8 одб), Томовски (7 одб), Маџовски 1, Манасков 1, Георгиевски 4, Велковски, Талески 1, Кузмановски 5, Ѓорѓиев 2, Миркуловски 2, Лазаров 5, Серафимов 1, Стоилов 2, Пешевски 1, Маркоски, Мишевски 1

Македонската ракометна репрезентација по голема борба и лоша игра ја совлада Финска со 22-27 (14-12) во претпоследниот меч од квалификациите за пласман на Европското првенство 2022 година. Со новите бодови нашите момци ставија печат на второто место во групата.

Финска им направи проблем на „црвено-жолтите“, се држеше до 50. минута по која целосно капитулираше. Реализацијата, но и слабата одбрана беше нашиот најголем проблем, имавме пет нерализирани седмерци. Со серија од 5-0 во клучните моменти Македонија црвсто зачекори кон победата.

Лазаров и Кузмановски постигнаа по пет гола, четири гола имаше Георгиевски. Митревски и Томовски заедно запишаа 15 одбрани. На другата страна вистински кошмар беше Росландер со 20 интервенции.

Ракометарите го одиграа второто најслабо прво полувреме во овие квалификации. Предводникот на нашиот најдобар национален тим, Лазаров дуелот го почнa со поинаков состав, без него, Стоилов, Кузмановски и Миркуловски, со Велковски, Талески, Ѓоргиев, Манасков, Пешевски, Георгиевски и Томовски на голот.

Македонија беше под нивото, само три пати имаше водство (0-1, 5-6 и 7-8). На другата страна Финска на двапати беше во позитива од три гола (12-9 и 13-10). Ракометарите промашија два седмерци, едниствена светла точка беше Томовски со седум одбрани. Лазаров го промени составот, во 16. минута, некаде пред крајот имавме пет добри минути во одбраната, но за жал фалеше реализација. Добар на голот беше Росландер со 12 интервенции.

Ништо не се промени ниту во првите осум минути по одморот, Лазаров промаши два седмереци. Росландер продолжи со магијата на својот гол. Митревски со две одбрани го дигна тимот, конечно Македонија влезе во серија на добри минути. Кузмановски и Лазаров, донесоа изедначување (17-17). Росландер го одбрани петиот удар од седум метри (18-17).

