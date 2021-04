Марио Геце, германскиот напаѓач, стрелецот на единствениот гол во финалето на СП 2014 со кој Германија стана светски шампион откри сподели дека два пати во кариерата бил во плановите на Ливерпул, но откажал. Последниот пат во 2016 година.

По успешниот период во Дортмунд под раководство на Јирген Клоп, Геце премина во Баерн. Таму не се снајде најдобро и три години подоцона се врати во Борусија.

Геце кој сега игра во ПСВ кажа што се случило во 2016 година:

„Погледнете само од каде доаѓам. Од Минхен! Три пати играв полуфинале во ЛШ со Баерн. Сакав тоа повторно да го направам. Ливерпул тогаш беше осми во првенството. Во таа ситуација веројатноста да ја освојам Лигата на шампионите со Борусија изгледаше далеку пореална“, изјави Геце.

