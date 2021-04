Денеска во Берлин со ждрепка беа одредени групите за престојното големо европско кошаркарско натпреварување – Евробаскетот, кој поради пандемијата наместо оваа, ќе се игра во 2022 година.

Дирк Новицки, Роберто Брунамонти и Виктор Саникидзе, кои беа специјални гости на собирот во Берлин, го одредија распоредот на групите.

Меѓу поактрактивните ќе биде групата „Б“ во која се селекциите на Словенија и на БиХ, заедно со прворангираните Франција и Литванија.

Селекцијата на Хрватска е во групата „Ц“, каде фаворизирани се селекциите на Грција и на Хрватска. Се чини дека најдобра ждрепка доби Србија, која е дел од групата „Д“ во која се уште и еден до четирите домаќини, репрезентацијата на Чешка, потоа Полска, Израел, Финска и Холандија.

Европскиот шампионат ќе биде реализиран во периодот од 1 до 18 септември, 2022 година. Првата, групна фаза ќе се игра во четири различни градови-држави, Италија (Милано), Грузија (Тбилиси), Чешка (Прага) и Германија (Келн).

