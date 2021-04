Првиот тренер на холандскиот гигант Ајакс, Ерик Тен Хаг го продолжи договорот со амстердамскиот клуб. Новиот договор ќе го здржи стратегот на кормилото на тимот до 30 јуни 2023 година.

Вреди да се напомене дека Тен Хаг беше најавен како еден од главните кандидати за нов менаџер на Тотенхем. Тоа очигледно сега паѓа во вода.

